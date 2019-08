Legalità: Casal di Principe, a settembre la “Summer School Ucsi” su “Our Bisinissi – Criminal Economies / Gli affari nostri – Economie Criminali”

Aperte le iscrizioni alla quinta edizione della “Summer School Ucsi”, gratuita, di giornalismo investigativo di Casal di Principe. Il tema sarà “Our Bisinissi – Criminal Economies / Gli affari nostri – Economie Criminali”. La Scuola è promossa dall’Ucsi Caserta, con il sostegno dell’Agenzia pubblica per la legalità Agrorinasce e dell’Ordine dei giornalisti della Campania. Quest’anno si occuperà non solo del territorio italiano ma andrà anche oltre i confini e potrà contare sulla presenza di tanti esperti e giornalisti.

La Summer School Ucsi 2019 è dedicata alle economie criminali che corrodono e distruggono la nostra società dall’interno, mentre le persone normali non se ne accorgono. Unico antidoto il giornalismo d’inchiesta, di approfondimento, il vero giornalismo.

Il titolo in inglese “Our Bisinissi – Criminal Economies” sottolinea l’intenzione di puntare l’attenzione su quanto sta avvenendo in Italia ma anche all’estero. La scuola avrà inizio il prossimo 13 settembre alle 15 e si chiuderà il 15 settembre, a Casal di Principe. I seminari si terranno a “Villa Liberazione»”, la cosiddetta ex villa scarface, bene confiscato a Walter Schiavone, fratello del capoclan dei Casalesi.

“Con la Summer School andiamo direttamente in periferia, come ha suggerito spesso Papa Francesco – spiega il direttore della Summer School, Luigi Ferraiuolo –. Nel territorio di Casal di Principe nell’ultimo decennio, abbiamo compreso l’importanza del giornalismo nella lotta alla criminalità organizzata e anche per la rinascita di una comunità, invitando i colleghi a venire addirittura sul luogo del delitto”. “In un tale contesto – aggiunge Giovanni Allucci, amministratore di Agrorinasce – abbiamo pensato che fosse importante offrire ai giornalisti un momento stabile di confronto e discussione con gli stessi investigatori e i magistrati”.

Sono previste 10 borse di studio per l’ospitalità, riservate a giovani giornalisti, precari o disoccupati. Per ottenerle bisogna inviare una richiesta motivata all’indirizzo della Scuola: summerschoolucsi@gmail.com. Anche per iscriversi è sufficiente inoltrare la richiesta e il curriculum all’indirizzo e-mail: summerschoolucsi@gmail.com. Le richieste dovranno arrivare entro il 20 agosto per gli studenti residenziali. La scuola, come nello spirito dell’Ucsi e di Agrorinasce, è gratuita, nonostante la sua altissima professionalità. La Scuola è accreditata per la formazione giornalistica sulla piattaforma Sigef per ognuno dei suoi seminari.