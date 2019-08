Maltempo: Protezione civile, “temporali e venti forti in arrivo da Nord al Centro. Allerta arancione in Lombardia, gialla in Veneto, Emilia-Romagna e Marche”

“Un’onda depressionaria di origine atlantica, attualmente sulla Francia, nel corso della giornata di domani attraverserà velocemente le Regioni settentrionali italiane apportando rovesci e temporali a carattere sparso, in estensione dall’arco alpino alla pianura Padana e a parte del medio versante adriatico, con associati colpi di vento, fulmini e rovesci di pioggia o grandine”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalla serata di oggi, giovedì 1 agosto, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporali sulla Lombardia, in estensione dalle prime ore di domani, venerdì 2 agosto, al Veneto e successivamente, dal primo pomeriggio, a Emilia-Romagna e Marche”. “I fenomeni – aggiunge la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 2 agosto, allerta arancione su gran parte della Lombardia e allerta gialla sull’intero territorio di Veneto, Emilia-Romagna, sui restanti settori lombardi e su parte delle Marche.