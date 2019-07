Vincent Lambert: mons. Fragnelli (Trapani), “preghiamo per lui. No alla cultura dello scarto”

Questa sera alle ore 21 il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, si recherà presso la parrocchia “Nostra Signora di Lourdes” a Trapani che da domenica ospita le reliquie di Santa Bernardette. Il vescovo, che domani celebrerà la santa messa di chiusura alle ore 19, questa sera inviterà i fedeli che parteciperanno alla processione aux flambleaux a pregare per Vincent Lambert.

“In questi giorni in cui la comunità ecclesiale di Trapani ospita le reliquie di Santa Bernardette, in ogni punto della diocesi uniamoci alle preghiere che in tutto il mondo si stanno levando per Vincent Lambert, il tetraplegico francese che vive in uno stato ‘di coscienza minima’ dal 2008 e che da sette giorni sta morendo di fame e di sete, perché i tribunali francesi hanno deciso che nutrirlo e idratarlo è una ‘ostinazione irragionevole’ – dice mons. Fragnelli -. Come fraternità orante chiediamo che la dignità di ogni persona, soprattutto dei più vulnerabili ed indifesi – siano essi bambini o donne, poveri, immigrati, o inabili – venga custodita, salvaguardata come il tesoro più prezioso della nostra umanità senza cedere a quella cultura dello scarto che subdolamente ci fa sembrare accettabile l’eliminazione degli esseri umani fisicamente o socialmente più deboli. Una cultura di morte che non è segno di civiltà ma sconfitta per tutti”. “Con la nostra preghiera vogliamo unirci a Papa Francesco che ci chiede di accendere stelle nella notte di chi soffre – conclude il vescovo -. Santa Bernardette, che appartiene al mondo degli umili, interceda perchè l’Europa riscopra il dialogo autentico tra scienza e diritto, ragione e fede in vista di un accompagnamento della malattia degno degli esseri umani in tutte le fasi della vita”.