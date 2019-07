Maltempo: Protezione civile, “piogge e temporali da Nord a Sud. Allerta arancione in Toscana”

“La parte meridionale di una depressione centrata sul nord Europa porta aria fresca e instabile al nord-Italia, dando luogo nella giornata di oggi a temporali sparsi, anche di forte intensità, in estensione a parte delle Regioni centrali peninsulari, associati ad un graduale calo termico. Domani una ulteriore perturbazione di origine atlantica apporterà un marcato peggioramento sulle Regioni centrali, specialmente quelle del versante adriatico, arrivando poi anche al Sud”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che estende quello diffuso ieri”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 9 luglio, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Liguria. Dalla notte di oggi, martedì 9 luglio, si prevedono precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia”. “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 10 luglio, allerta arancione per rischio temporali nella Toscana centro meridionale e allerta gialla in gran parte della Lombardia, in Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, resto della Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania settentrionale, Basilicata, Calabria e Puglia.