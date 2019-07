Diocesi: Andria, venerdì 12 luglio, a tre anni dalla tragedia ferroviaria, Messa di suffragio delle 23 vittime in cattedrale

Sono passati tre anni dalla tragedia ferroviaria tra Andria e Corato e la diocesi di Andria, venerdì 12 luglio, celebra una Santa Messa in suffragio delle 23 vittime, alle ore 19,30, nella chiesa cattedrale di Andria “S. Maria Assunta in cielo”. A presiederla sarà il vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi.

“Dopo tre anni, da quel 12 luglio 2016, quando lo scontro tra due treni seminò morte, dolore e indignazione, spezzando la vita di 23 persone e ferendo quella di 50, molte cose sono cambiate, ma ciò che non è mutato e non può mutare è la memoria e la sofferenza – si legge in una nota della diocesi -. Quel giorno ci lasciò tutti attoniti per la tragedia che, come onda impetuosa, si è abbattuta su tutti. Tanti perché affollavano la mente: ‘Perché? perché queste vite cariche di promesse e di speranze sono state stroncate? Perché ora, perché così, perché loro?’. Domande e interrogativi che vanno rispettati, lasciandoli risuonare nel silenzio dell’animo. Non esistono ‘anestetici’ capaci di placare questo grido dell’anima: occorre, sostare, con fede, davanti al mistero, lasciando che sia Dio e Lui solo a dare la risposta invocata”.

Il vescovo Luigi Mansi, nel giorno del funerale, in un passaggio dell’omelia così si esprimeva: “Le nostre coscienze sono state addormentate, zittite, da prassi di vita alle quali ci siamo troppo abituati giungendo a considerarle normali, ma che non lo sono. No, o Padre, non sono affatto normali quelle prassi… nelle quali non si pensa al valore della vita delle persone… E tutto, senza scrupolo, generando innumerevoli piccole e grandi inadempienze nei confronti del proprio dovere… Il proprio dovere, sì, verso i diritti delle persone, di tutti, senza diversità e distinzioni, a cominciare dai più deboli e fragili, a cominciare dalle periferie. Consola, o Padre, consola i familiari delle vittime. Ripeti ad essi le parole che un giorno il tuo figlio Gesù disse pensando a tutti i sofferenti della storia: ‘Venite a me, voi tutti che siete afflitti e stanchi, ed io vi ristorerò’! Ascolta o Padre la voce del nostro dolore!”.

Con la celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo venerdì 12 luglio nella cattedrale di Andria, prosegue la nota, “ci lasceremo avvolgere dall’amore di Dio Padre che mai dimentica e torneremo a condividere un dolore e una sofferenza che è di tutti perché la condivisione sconfigge l’individualismo e ci rende ogni giorno di più capaci di autentica solidarietà”.

La Santa Messa sarà trasmessa in diretta sull’emittente televisiva Tele Dehon: Puglia canale 18 in e in hd sul 518, Basilicata al canale 18 e in hd sul 518, Calabria canale 272 e 690, Campania canale 628.