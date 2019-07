Vescovi Calabria: Lamezia, tra i banchi dell’Istituto teologico un corso su “La Chiesa di fronte alla ‘ndrangheta”

“La Chiesa di fronte alla ‘ndrangheta” è il tema del terzo corso accademico proposto dalla Conferenza episcopale calabra attraverso l’Istituto teologico calabro “San Pio X” di Catanzaro. Le lezioni partiranno nel prossimo mese di ottobre e si terranno nel complesso parrocchiale San Benedetto di Lamezia. Il corso rientra nel piano di studi del ciclo istituzionale di Teologia per gli alunni di quinto e sesto anno, seminaristi diocesani e/o religiosi, ma è rivolto anche a membri di Istituti di Vita consacrata, laici e laiche, residenti in Calabria o provenienti da altri luoghi. “Per esplicito desiderio dei vescovi – segnala una nota – la partecipazione al corso è aperta a tutti coloro che, in ragione del loro impegno nella Chiesa, come collaboratori nella pastorale ordinaria in diversi ambiti di collocazione (gruppi, movimenti, associazioni), o nell’ambito scolastico (Irc) o comunque interessati, intendono introdursi nella conoscenza più pertinente del fenomeno ‘ndranghetista e dei connessi problemi sotto il profilo religioso ed ecclesiale”. Il calendario delle lezioni è distribuito nel corso del 1°semestre (ottobre 2019-gennaio 2020). Previste lezioni frontali, seminari e laboratori. Le iscrizioni al corso sono da effettuare via email entro il 31 agosto 2019 compilando l’apposita scheda nel sito www.itcspiox.it.