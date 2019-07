“A Sua Immagine”: visita all’Abbazia di Fiastra, commento al Vangelo da Crispano e speciale “Il valore del silenzio”

Ultimo fine-settimana di luglio sempre in compagnia di “A Sua Immagine”. I temi delle puntate in onda oggi e domani: visita all’Abbazia di Fiastra nelle Marche; commento al Vangelo con don Maurizio Patriciello da Crispano, luogo dove l’attività estiva ragazzi incontra i temi della legalità e della cura dell’ambiente; infine, spazio talk dedicato al “valore del silenzio”. “A Sua Immagine” è un programma ventennale targato Rai e Cei, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, condotto da Lorena Bianchetti. Nel dettaglio. Sabato 27 luglio alle ore 16.40 su Rai Uno, nuovo appuntamento con la conduttrice Lorena Bianchetti alla scoperta dei luoghi densi di cultura e religiosità nel nostro Paese. Questa settimana viene visitata l’Abbazia di Fiastra nelle Marche, fra Macerata e Tolentino, una realtà cistercense che vanta una storia quasi millenaria, che ha resistito anche al terribile terremoto del Centro Italia nel 2016. Alle 17.00 linea a “Le ragioni della speranza”, spazio dedicato al commento al Vangelo della domenica: don Maurizio Patriciello si trova a Crispano, dove si tiene l’attività Grest con centinaia di bambini e giovani. Questi campi estivi ragazzi sono occasione preziosa per fare anche scuola di legalità e cura dell’ambiente, lì dove c’è ancora una frattura sociale forte, dove si vive il dramma della “terra dei fuochi”.

“Il valore del silenzio” è invece il tema dello spazio talk di “A Sua Immagine” domenica 28 luglio, in onda in diretta alle ore 10.30 su Rai Uno. A parlarne in studio con Lorena Bianchetti troviamo il teologo Brunetto Salvarani, lo scrittore Davide Sapienza e la giornalista Nicoletta Polla-Mattiot, cofondatrice dell’Accademia del Silenzio.

Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica viene trasmessa dalla Concattedrale di Larino (CB), per la regia Tv di Simone Chiappetta e il commento di Elena Bolasco. Chiude infine l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento in diretta dell’Angelus di papa Francesco, alle ore 12.00 da piazza San Pietro.