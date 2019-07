Associazioni: Auser, a Senigallia la settimana della pasta solidale e della legalità

Dal 17 al 24 agosto a Senigallia si terrà la settimana della pasta solidale e della legalità. Una iniziativa promossa dall’ Auser – associazione per l’invecchiamento attivo – con il patrocinio del comune di Senigallia e l’adesione di Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Associazione Albergatori Senigallia, Unione Regionale Cuochi Marche.

In tutti gli esercizi che aderiscono all’iniziativa, dal 17 al 24 agosto, verrà cucinata o offerta la pasta dell’Auser. “Una pasta molto speciale – si legge ancora – perché unisce il sapore buono della solidarietà con quella della legalità. La pasta dell’Auser nasce infatti dalla collaborazione con Libera Terra Mediterraneo che gestisce terreni confiscati alle mafie, sui quali si applicano i principi dell’agricoltura biologica.

Assaporando rigatoni, penne rigate e caserecce, si farà un gesto di amicizia e un sostegno concreto a chi è più fragile e in difficoltà.

Gli esercizi commerciali interessati possono aderire e ricevere informazioni scrivendo alla email pastasolidale@auser.it o chiamando il numero 068440771.

I fondi raccolti verranno destinati a progetti per favorire la socializzazione degli anziani e dei bambini residenti nelle zone terremotate delle Marche. La rendicontazione dei fondi raccolti e il loro utilizzo sarà pubblicata sul sito www.auser.it.