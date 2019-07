Ospedale Bambino Gesù: nel 2018 quasi 29mila ricoveri, 324 trapianti di organi

Nel corso del 2018 nelle sedi dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù si sono registrati 28.754 ricoveri, un numero in crescita (+2%) rispetto all’anno precedente: il 29% proviene da fuori Lazio, soprattutto Campania, Puglia e Calabria. Il 15% dei ricoverati è di nazionalità straniera. Sono alcuni dei dati forniti in anteprima dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù che nel pomeriggio presenterà i risultati dell’attività sanitaria e scientifica e del bilancio sociale del 2018.

Nel corso dello scorso anno, sono cresciute anche le procedure chirurgiche e interventistiche, che hanno raggiunto il numero di 30.648, in aumento del 3% rispetto al 2017. A queste si aggiungono 3.089 interventi di chirurgia ambulatoriale. “Un risultato – spiega una nota del Bambino Gesù – frutto di percorsi basati sull’appropriatezza clinica, che hanno permesso di mantenere la stessa efficacia assistenziale del ricovero e di garantire minore stress per i pazienti e minori costi per il Sistema sanitario nazionale”. Crescono, infine, le prestazioni ambulatoriali che raggiungono il numero di quasi 2 milioni (1.921.232) tra visite ed esami: un incremento, negli ultimi 7 anni, di circa il 70%.

Al Bambino Gesù, unico ospedale in Europa in grado di rispondere al bisogno di ogni tipologia di trapianto pediatrico, nel 2018 sono stati effettuati 150 trapianti di midollo allogenico, 36 di midollo autologo, 39 di homograft (protesi valvolari cardiache), 27 di fegato (di cui 8 da vivente), 28 di rene (di cui 11 da vivente), 29 di cornea, 9 di cuore (a cui si aggiungono 8 impianti di cuore artificiale), 5 di membrana amniotica e 1 di polmone. In totale, 324 trapianti di organi, cellule e tessuti.

Per l’Ospedale pediatrico della Santa Sede, il 2018 è stato anche l’anno di un altro importante traguardo: quello della terapia genica, cioè delle cellule “riprogrammate” contro il tumore. La tecnica di manipolazione delle cellule del sistema immunitario del paziente (Car T) rientra nell’ambito della cosiddetta terapia genica o immunoterapia, una delle strategie più innovative e promettenti nella ricerca contro il cancro.