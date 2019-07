Web: online il sito ufficiale dei monasteri delle Clarisse di Umbria, Sardegna e Trentino

È da pochi giorni online il nuovo sito internet ufficiale della Federazione S.Chiara dei Monasteri delle Clarisse di Umbria, Sardegna e Trentino: insantaunita.org. Il sito è una struttura di comunione tra ventidue monasteri dell’Ordine delle Sorelle Povere di S. Chiara eretta il 30 luglio del 1957 in Assisi.

Vi aderiscono i monasteri dell’Ordine presenti in Umbria e diverse comunità sparse in altre aree geografiche dell’Italia e del mondoLa Federazione comprende in realtà altri monasteri sparsi in Italia e all’estero: Attimis in Friuli, Firenze e Lucca in Toscana, Scigliano in Calabria, Cademario in Svizzera, Gerusalemme in Terra Santa.

Lo spazio web vuole essere uno strumento di comunione tanto a servizio dei monasteri tanto di chi visiterà il sito, desideroso di conoscere più da vicino il carisma di santa Chiara incarnato oggi dalle sue figlie e sorelle.

Tra le novità una sezione dedicata alle pubblicazioni di carattere scientifico, nate dallo studio condiviso fra le sorelle della federazione (studio sulla Regola) sia da singole sorelle delle comunità.

Da segnalare anche la sezione con le iniziative vocazionali delle varie comunità.

L’auspicio espresso dalle Clarisse è che “questo strumento possa essere un piccolo riflesso della luce posta sul lucerniere che è la vita evangelica che abbiamo abbracciato con tutta la nostra povertà e pochezza”.