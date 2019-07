Giornali Fisc: Failla (“Cammino”), “don Lombardo non voleva apparire ma servire”

“Un ‘amico-signore’, un sacerdote buono, un uomo generoso del nostro territorio difficile ma pure bello”. Così Gianni Failla, vice direttore del settimanale della diocesi di Siracusa “Cammino”, nel suo saluto al direttore don Giuseppe Lombardo, al termine del funerale, ieri, nella parrocchia del Carmine. “Lo abbiamo conosciuto e apprezzato tanti anni fa e recentemente lo abbiamo accompagnato con tanto affetto nel penoso e lungo calvario della sua sofferenza. Adesso ci manca il suo bel sorriso, espressione evidente di un animo sereno, signorile e accogliente”. Failla ha ricordato anche che il sacerdote “sorrideva anche dinanzi alle continue difficoltà, alle ricorrenti avversità. Così anche per il nostro lavoro settimanale in ‘Cammino’”. Dal dicembre del 2011, dopo la scomparsa di padre Alfio Inserra, don Lombardo “ha guidato con passione questo periodico cattolico; libera realtà di uomini e donne che credono nell’informazione giornalistica che localmente possa aiutare a far crescere la Società e la Chiesa. Nonostante tutto!”. Il vicedirettore di “Cammino” ha delineato il profilo di un uomo “molto generoso”, con “garbo non comune”, affrontando “complessi problemi di gestione, assieme agli amici della redazione del giornale”. “Prontamente ha sempre messo a completa disposizione di tutti i volontari quanto aveva di proprio. Tenacemente – spesso anche nella amara solitudine – ha rifiutato di arrendersi dinanzi a certe vicine, misere, aridità mentali”. Infine, ricordano che “don Lombardo non operava soltanto nel Territorio siracusano ma in quello più vasto della Sicilia e dell’Italia”, Failla ha segnalato che “non voleva apparire ma servire con semplicità e coerenza”. Lo ha fatto sino alla fine dei suoi giorni, incontrando la gente nella sua parrocchia e nella sua abitazione. Sino allo stremo delle sue forze e sempre con il suo sorriso. Si è congedato così, con questo suo indimenticabile e mite sorriso”.