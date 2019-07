50° sbarco sulla Luna: Uninettuno su Sky. Reading con Castellitto, Mazzantini, Capossela, Troisi, Tozzi, Ragonese

Sabato 20 luglio è una giornata di programmazione speciale dedicata al 50° anniversario dello sbarco sulla Luna quella del canale televisivo Uninettuno.Tv dell’Università telematica internazionale Uninettuno, in chiaro sul canale 812 di Sky e su quello 701 della piattaforma Tivusat. Ad aprire il palinsesto “La Maratona della Luna” alle ore 6:05 del mattino è stata l’attrice Eleonora Danco sul tema “I moti della Luna, scritture di migranti” leggendo scritti di Kader Abdolah. Nel corso della giornata tanti poi i volti della letteratura, del cinema, della cultura e della scienza chiamati a intervenire con reading tematici. Alle 8:10 lo scrittore Andrea Vitali su “La Luna nel pozzo, favole e affabulatori” leggendo passi del suo inedito “Furto di Luna”, seguito alle 9:30 dal Premio Strega Edoardo Albinati con un racconto inedito dal titolo “Gli Oblò”; alle 11:35 la scrittrice fantasy Licia Troisi rivela il suo inedito “Raggio di Luna”.

Ancora dal palinsesto, alle 12:40 è previsto in video il geologo e divulgatore Tv Mario Tozzi con il suo saggio “Il bisogno della Luna”, mentre alle 13:15 è fissato lo speciale con Tito Stagno “Era la Rai. Alle origini del servizio pubblico: L’uomo sulla Luna. La parola che descrive”. A seguire troviamo il cantautore Vinicio Capossela, alle 14:00, con lo spazio “Luna Park: scritture stralunate” e il fisico Carlo Rovelli, alle 14:50, con “Meccaniche celesti: dalla Terra alla Luna”.

Nel pomeriggio, alle 15:35, è la volta della coppia artistica-familiare formata dall’attore Sergio Castellitto e dalla scrittrice Premio Strega Margaret Mazzantini che leggono insieme un brano dal libro “Venuto al mondo”, da cui Castellitto ha tratto anche un film con Penélope Cruz. Si va poi avanti fino a sera, alle 20:00, con l’attrice Isabella Ragonese che legge dei brani dal romanzo “Il ricatto” di John Grisham; l’autore statunitense invece racconta in inglese un passo del suo inedito “Tranquillità”.

Alle 20:50 è prevista infine l’attrice-regista Laura Morante con la lettura di “Il vento della Luna” dello scrittore Antonio Muñoz Molina, il quale condivide in spagnolo il suo inedito “Lunghe passeggiate sulla Luna”.

La maratona dedicata all’allunaggio è disponibile anche in diretta streaming dal portale Uninettunouniversity.net. Per consultare il programma dettagliato, basta collegarsi al portale di Uninettuno alla pagina dedicata: https://bit.ly/2SlU3hz