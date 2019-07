Lotta alle mafie: parte da Assisi la 14ª edizione di “Libero Cinema in libera terra”

Al via la 14ª edizione di “Libero Cinema in libera terra”, il Festival di Cinema itinerante contro le mafie (luglio-ottobre 2019), promoso da Cinemovel e Libera. Completato l’allestimento è, infatti, pronto a partire il cine-furgone di “Libero Cinema” per portare le emozioni del cinema direttamente alle persone montando schermo e proiettore ogni sera in un luogo diverso. Il furgone percorre ogni anno circa 7.000 km portando il suo messaggio nelle piazze, nei parchi, nelle periferie, nelle terre confiscate ai mafiosi e restituite alla legalità.

Col suo carico di film, durante il mese di luglio, il furgone percorrerà le strade della penisola per promuovere, attraverso la cultura, l’allargamento degli spazi democratici, la difesa dei diritti universali e i valori di accoglienza e di solidarietà. Focus del Festival il tema dei migranti nella convinzione che “le politiche di chiusura di confini e porti siano disumane e ingiuste. Non servono a contrastare il traffico di esseri umani, in mano alle mafie, ma mettono a rischio i principi della nostra Costituzione e dalle Convenzioni internazionali”.

“Si sta trasformando una tragedia umanitaria in una questione di sicurezza e di ordine pubblico. Il decreto sicurezza 1 e il decreto sicurezza-bis sono contro la nostra Costituzione, contro la Dichiarazione universale dei diritti umani, contro la Carta europea. Sono un insulto all’umanità. Sono una vergogna. E di questo dobbiamo prenderne atto. Oggi una persona su sei muore nel tentativo di attraversare il Mediterraneo. E dov’è l’Europa? Un giorno dovrà rendere conto di tutto questo. E allora, anche impedire l’operato di soccorrere in mare alle ong è una vergogna. Questa emorragia di umanità dobbiamo denunciarla. Dobbiamo dirci con chiarezza che l’immigrato non è un nemico ma una vittima”, dice don Luigi Ciotti, presidente di Libera.

Ogni tappa del Festival è organizzata in stretta collaborazione con le realtà del territorio. La prima tappa è Assisi il 5 luglio e l’ultima del tour estivo è Avola in Sicilia il 21 luglio. In mezzo ci sono Galbiate, Lecco, Carcare, Mantova, Caserta, Cerignola, Palmi, Polistena, Messina, Catania.

Il viaggio di “Libero Cinema” sarà anche un momento di incontro gli studenti che partecipano a “Schermi in classe-L’etica libera la bellezza”, un progetto di Cinemovel e Libera, sostenuto da Miur e Mibac nell’ambito del Piano nazionale Cinema per la scuola. In particolare, per questa edizione, saranno coinvolte le scuole nelle tappe di Assisi, Galbiate, Lecco, Carcare, Polistena, Messina. In autunno il cine-furgone di “Libero Cinema” farà tappa a Ferrara il 4 e il 5 ottobre per il Festival di Internazionale, e continuerà il percorso fino a dicembre “montando schermi nelle scuole”.