Diocesi: Matera, con “Crescere insieme in parrocchia” una serata per far compagnia agli anziani che restano in città

“Crescere insieme in parrocchia”, anche quando si è nella terza età. Questo, in sintesi, l’obiettivo che si propone il laboratorio avviato nella parrocchia di S. Antonio a Matera e che torna, venerdì 5 luglio, con un nuovo appuntamento. A partire dalle 20.30, negli spazi della parrocchia protagonisti saranno gli anziani, rimasti in queste settimane in città. Lo saranno con i loro racconti, moderati da un conduttore, e lo saranno con la proiezione di un video che parla degli usi e delle tradizioni del passato. La serata si concluderà con la degustazione della “Crapiata”, piatto tipico della civiltà contadina. Il laboratorio “Crescere insieme in parrocchia” si inserisce nel progetto “I Cammini tra radici e futuro. Il contributo dell’arcidiocesi di Matera-Irsina al percorso di Matera 2019” che è un progetto di Matera capitale europea della cultura 2019, coprodotto dall’arcidiocesi di Matera-Irsina, dall’associazione Parco culturale ecclesiale “Terre di luce” e dalla fondazione Matera-Basilicata 2019.