Sanità pubblica: Università Cattolica, oggi a Roma workshop per la realizzazione di un’agenda italiana

Tradurre il documento dell’Expert panel della Commissione europea dal titolo “Opinion on Defining Value in Value-Based Healthcare” nello scenario della sanità italiana, coinvolgendo tutti gli stakeholder: è l’obiettivo del workshop “Value based healthcare – Dal documento dell’expert panel della Commissione europea alla realizzazione di un’agenda operativa in Italia” che si apre questa mattina alle 11 presso la Sala Italia del Centro Congressi Europa della sede di Roma dell’Università Cattolica (Largo F. Vito, 1). Il meeting, promosso da “Vihtali”, spin off dell’Università Cattolica, è rivolto a professionisti sanitari, cittadini, associazioni di pazienti, società scientifiche, mondo dell’industria e decisori nazionali e internazionali. “Per affrontare le sfide del nostro Servizio sanitario nazionale – spiegano i promotori – occorre riorganizzare il sistema tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli stakeholder e ponendo al centro il valore. Il concetto di valore non deve riferirsi solo agli esiti di salute (outcome) relativi ai costi, ma deve tener conto di quanto bene le risorse siano distribuite a differenti gruppi di popolazione (valore allocativo), di quanto queste risorse siano appropriatamente usate per raggiungere risultati di salute, relativamente ad individui con specifici bisogni, presenti nella popolazione (valore tecnico) e di quanto questi risultati di salute siano allineati al sistema valoriale di ciascun individuo e alle sue preferenze (valore personale)”. I lavori saranno aperti da Walter Ricciardi, docente di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Ateneo. Seguiranno interventi di Sir Muir Gray, Oxford University, consulente dell’Expert Panel della Commissione europea; Ricciardi, Americo Cicchetti, direttore Alta Scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica (Altems); Stefano Vella, e Alessandro Campana, direttore generale di “Vihtali” – Università Cattolica del Sacro Cuore.