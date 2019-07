Piemonte e Valle d’Aosta: Fondazione Crt finanzia progetti di recupero e valorizzazione dei santuari. Assegnati già 600mila euro per tre iniziative

Continua la collaborazione fra la Fondazione Crt di Torino e le diocesi di Piemonte e Valle d’Aosta. Sono stati infatti assegnati i primi tre contributi, per complessivi 600mila euro, nell’ambito del progetto “Santuari e comunità – Storie che si incontrano”. L’iniziativa della fondazione bancaria ha l’obiettivo di recuperare e valorizzare un santuario per ciascuna diocesi del territorio attraverso interventi fondati su tre pilastri inscindibili: restauro dei beni, iniziative per l’inclusione sociale, azioni di promozione culturale e turistica per la crescita e lo sviluppo dei contesti locali.

A beneficiare delle tre erogazioni sono stati il santuario Madonna del Buon Consiglio a Castiglione Tinella nella diocesi di Alba, il santuario Sant’Anna di Vinadio nella diocesi di Cuneo e il santuario del SS. Crocifisso a Boca nella diocesi di Novara che hanno presentato i tre progetti selezionati, in partenariato con associazioni no profit che lavorano in ambito sociale e culturale.

In dirittura d’arrivo sono poi altri progetti. Per le diocesi di Casale Monferrato e Vercelli – spiega una nota della Fondazione –, la valutazione potrà avvenire in autunno, non appena sarà messa a punto tutta la documentazione. Le altre diocesi – Asti, Aosta, Biella, Fossano, Saluzzo, Tortona – dovranno presentare invece i progetti definitivi entro fine ottobre, per consentire la valutazione e la conseguente erogazione dei contributi.

Oltre alle risorse assegnate – ripartite sulle tre componenti del progetto – Fondazione Crt ha messo anche a disposizione un contributo di 12.500 euro per ciascun intervento, attraverso la modalità del matching grant, ovvero di raddoppio delle donazioni raccolte tramite il fundrasing. Sul modello avviato con successo per il santuario della Consolata di Torino, infatti, è previsto anche per il progetto “Santuari e Comunità” il coinvolgimento di giovani fundraiser specificatamente formati per attivare campagne di raccolta fondi a beneficio delle attività di restauro e delle iniziative sociali e culturali selezionate e finanziate dalla Fondazione Crt.