Diocesi: Cuneo, questa sera processione per la Madonna del Carmine con la presenza di 60 Confraternite

Saranno 60 le Confraternite provenienti da Piemonte, Liguria e anche dalla vicina Francia che prenderanno parte nella serata di oggi, sabato 13 luglio, alla solenne processione in onore della Madonna del Carmine, tradizione che, a Cuneo, si ripete da oltre 400 anni. Il ritrovo è fissato per le 20.30, presso la chiesa di San Sebastiano, dove si terrà un momento di preghiera. Poi alle 21 partirà la processione presieduta da mons. Piero Delbosco, vescovo di Cuneo e Fossano: saranno percorse contrada Mondovì, via Roma fino a raggiungere piazza Galimberti per poi fare ritorno, dopo la benedizione, in San Sebastiano. “Lungo il percorso – spiega una nota della diocesi – i balconi e finestre addobbati con i drappi rossi festeggiano il passaggio della Madonna del Carmine insieme alle luci dell’Illuminata”.