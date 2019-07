Sport: Us Acli Roma, martedì la “Partita della pace” tra Comunità ebraica e vincitrice Coppa fair-play X Torneo parrocchie

Martedì 16 luglio, presso il Dopolavoro Cotral, in via Mario Ageno snc a Roma – in occasione delle finali e delle premiazione del X Torneo interparrocchiale di calcio a 5 “San Giovanni Paolo II”, promosso dall’Unione sportiva delle Acli di Roma in collaborazione con Acli di Roma Aps, con il patrocinio della Regione Lazio, di Roma Capitale, del Servizio sport, turismo e tempo libero del vicariato di Roma, del Comitato regionale Coni Lazio e della Comunità ebraica di Roma – si terrà, alle ore 19, la “Partita della pace” fra la squadra vincitrice della Coppa fair-play e una rappresentativa della Comunità ebraica di Roma.

Verranno disputate anche (ore 19) la finale dei playoff tra Santa Maria Liberatrice Pgs Testaccio e Santa Maria delle Grazie al Trionfale, per determinare il vincitore del torneo, e la finale dei playout (ore 18) tra San Gelasio e San Tarcisio.

Per il torneo sono state messe in palio due coppe di uguale valore: una per il vincitore sportivo, l’altra per il vincitore del premio fair-play, assegnato alla squadra che si è distinta maggiormente per i comportamenti sportivi.

Saranno presenti, tra gli altri, Luca Serangeli, presidente dell’Unione sportiva delle Acli di Roma, Roberto Di Porto, assessore allo Sport della Comunità ebraica di Roma, Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia, Riccardo Viola, presidente del Coni Lazio.