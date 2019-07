Spiritualità: sabato circa cinquemila persone al santuario di san Gabriele per la 26ª festa del pellegrino

Sabato 13 luglio circa cinquemila persone arriveranno al santuario di san Gabriele per la 26ª edizione della festa del pellegrino, ideata e organizzata dal passionista padre Domenico Lanci, che intende ricordare ogni anno l’arrivo di san Gabriele a Isola del Gran Sasso (Teramo), il 10 luglio 1859 (quest’anno ricorre il 160° anniversario) e anche rievocare gli antichi pellegrinaggi a piedi al santuario, molto diffusi fino agli anni Cinquanta del secolo scorso.

I partecipanti, provenienti prevalentemente da Abruzzo, Molise, Lazio, Marche, Emilia Romagna, Puglia e Calabria, si raduneranno a Isola del Gran Sasso; da qui, alle 7.30, dopo il saluto del sindaco, i pellegrini partiranno in processione verso il santuario di san Gabriele dove ci sarà il rito di accoglienza. Molti pellegrini indosseranno vestiti tradizionali e porteranno con sé cesti colmi di doni per il santo.

Seguirà, alle 10.30, la solenne messa celebrata da padre Ciro Benedettini, vice superiore generale dei Passionisti. Nel pomeriggio i pellegrini, dopo un momento ricreativo folcloristico, renderanno omaggio al santo con preghiere, canti e testimonianze da parte di miracolati.