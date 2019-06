Settimana della comunicazione: concluso il festival a Chioggia, prossima edizione a Molfetta

Si è conclusa la 14ª edizione della Settimana della Comunicazione e il suo evento trainante, il Festival della Comunicazione, che quest’anno è stato organizzato nella diocesi di Chioggia. Eventi ideati e promossi dalla Società San Paolo e dalle Figlie di San Paolo, che già aprono lo sguardo sulla prossima edizione che vedrà come protagonista la diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, in Puglia. La Settimana della Comunicazione ha visto il coinvolgimento di 33 località italiane, con la proposta di circa 90 iniziative, per adulti e bambini. “Il messaggio di Papa Francesco ‘Siamo membra gli uni degli altri” (Ef 4,25). Dalle social network communities alla comunità umana’ è stato il filo conduttore per sviluppare il tema della centralità indiscussa della persona umana, sia nella rete che nella realtà quotidiana; il valore dell’incontro tra persone, tra gruppi, tra culture diverse”, ha segnalato suor Paola Fosson, referente Paolina per alcuni eventi sul territorio. Convegni, dibattiti, incontri culturali, tavole rotonde, incontri in libreria o in altre sedi, cineforum, spettacoli, mostre, concerti sono stati alcuni degli eventi realizzati. In particolare per il mondo dei ragazzi e della scuola, oltre agli Happy book in libreria e gli incontri con l’autore, si sono organizzati laboratori di lettura creativa, reading e canzoni, gare di lettura tra classi o scuole, realizzazioni teatrali, giochi. “Questo perché riteniamo che l’educazione dei più piccoli alla buona comunicazione sia un aspetto fondamentale per migliorare alla base la nostra società costruendo relazioni e comunità più sane”. Registrate nella cittadina veneta oltre 8000 presenze, cui si aggiungono migliaia di visite sulle piattaforme digitali e i social network.