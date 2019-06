Rai Due: “Sulla Via di Damasco”, domenica puntata dedicata al “pellegrinaggio che ti cambia la vita”

La prossima puntata di “Sulla Via di Damasco” sarà dedicata al “pellegrinaggio che ti cambia la vita”. Nello studio di Rai Due, infatti, con Eva Crosetta, domenica 9 giugno, alle ore 8.45, Mara Santangelo, ex campionessa di tennis, racconterà il suo viaggio di fede a Medjugorie, si legge in una nota diffusa oggi, per “l’incontro più importante della sua vita: quello con Dio. Orfana di madre a sedici anni e costretta al ritiro per una malformazione ai piedi, la tennista riscoprirà la gioia di vivere da quel luogo di speranza, quando i suoi occhi azzurri incontreranno ‘la luce’ della Vergine”. E un pellegrinaggio a Lourdes segnerà la svolta e la conversione anche di Luca, protagonista della prima intervista: impatterà con la fede in quel “mettersi al servizio” degli ultimi, scoprendo “la meraviglia dell’amore reciproco”. Il programma di Vito Sidoti proseguirà con le parole di Ivanka, una delle veggenti di Medjugorie, la prima persona ad essere attratta da quel luogo mariano, meta di pellegrinaggi con abbondanti frutti di grazia. In chiusura, dalla voce di p. Carlos Cabecinhas, i segreti e la profezia del santuario di Fatima, tra i luoghi mariani più visitati al mondo, sorto sul luogo delle apparizioni a tre pastorelli.