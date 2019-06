Papa Francesco: nomina Lubchenco membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze

Papa Francesco ha nominato membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Jane Lubchenco, docente di Biologia marina presso il Department of Integrative Biology della Oregon State University (Usa). È quanto si legge nel bollettino della Sala stampa vaticana. Nata a Denver, in Colorado, il 4 dicembre 1947, la docente è laureata in Biologia e Zoologia e specializzata in Oceanografia. Ha conseguito, nel 1975, il dottorato di ricerca in Ecologia presso la Harvard University e, dal 1977, insegna presso il Department of Integrative Biology della Oregon State University. Nel periodo dal 2009 al 2013 ha lavorato per il Governo federale come Sottosegretario al Commercio per gli Oceani e l’Atmosfera e Amministratore della National Oceanic and Atmospheric Administration. Il suo impegno riguarda l’ecologia marina, con specifiche competenze nello studio dell’impatto dei cambiamenti climatici sugli oceani e delle interazioni tra ambiente e benessere umano, con l’obiettivo di promuovere la salute degli ecosistemi marini e delle popolazioni che da essi dipendono. Lubchenco è membro della National Academy of Sciences, della Royal Society e di The World Academy of Sciences. Ha ricevuto vari dottorati di ricerca onorari, la Public Welfare Medal e il Vannevar Bush Award della National Science Fondation.