Festival biblico: Alba, dibattito su “imprenditorialità, intrattenimento, poesia” con Oscar Farinetti

Si parlerà di “Imprenditorialità, intrattenimento, poesia”, stasera, ad Alba, durante il Festival biblico, con la partecipazione di protagonisti del territorio. Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, parlerà dell’imprenditorialità agroalimentare, “alla base del dinamismo del fare e della qualità di vita in Langa”. Fabrizio Gavosto presenterà l’intrattenimento circense e le performing arts nei paesi di provincia. Gli interventi saranno supportati da video in collaborazione con Alba Film Festival. Domani mattina, in programma il “Concerto delle città”, un percorso musicale tra grandi città del mondo con il flautista Giuseppe Nova e Gli Archimedi, supportato da un editing dedicato di sequenze urbane di film famosi nella storia del cinema. Nel pomeriggio un film per i 30 anni dalla caduta del muro di Berlino. Si tratta di “Good bye, Lenin” di Wolfgang Becker. Il Festival biblico è promosso dalla diocesi di Alba e dalla Società San Paolo di Vicenza. L’ingresso a tutte le manifestazioni è gratuito.