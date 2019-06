Aperti al Mab: Jesi, al museo diocesano laboratorio gioco per bambini e adulti

Si svolgerà domani, domenica 9 giugno, nell’ambito delle iniziative della diocesi di Jesi per “Aperti al Mab” e la giornata dei Musei ecclesiastici Amei “Se Scambio Cambio”, un laboratorio gioco rivolto a bambini e adulti. Nei locali del museo diocesano di Jesi, dalle 17 alle 20, i visitatori saranno condotti alla scoperta e alla sperimentazione di antichi supporti scrittori, curiose pagine manoscritte e strumenti di scrittura del passato, passando dalla manualità alla produzione a stampa. Alle 17.30 si svolgerà nella sala Valeri dello stesso museo l’incontro dedicato alle famiglie in cui si parlerà di “Grafia e scrittura a confronto: quando e come incoraggiare il bambino ad usare meglio la carta”, a cura di Paolo Cingolani, logopedista e pedagogista. Le iniziative sono a ingresso libero e gratuito.