“A Sua Immagine”: oggi e domani alla scoperta del Palatino, speciale “I Papi e la comunicazione” e don Patriciello commenta il Vangelo da Napoli

Oggi e domani sempre in compagnia di “A Sua Immagine” su Rai Uno. I temi delle puntate in onda l’8 e il 9 giugno: visita al Palatino nel Parco archeologico del Colosseo; commento del Vangelo della domenica da Napoli con don Maurizio Patriciello; speciale “I Papi e la comunicazione” con Marco Aleotti, Massimo Bernardini e Fabio Zavattaro. Sabato 8 giugno alle ore 16.40 su Rai Uno, “A Sua Immagine” continua il suo tour estivo alla scoperta dei luoghi culturali e religiosi del Paese: anche questa settimana Lorena Bianchetti visita il Parco archeologico del Colosseo, approfondendo il Palatino e ripercorrendo le tracce della presenza cristiana a Roma. Tra i siti visitati la chiesa di san Sebastiano e il convento di san Bonaventura. Alle 17.00 linea a “Le ragioni della speranza”, spazio dedicato al commento al Vangelo della domenica: questo sabato don Maurizio Patriciello racconta il Vangelo di Pentecoste da Napoli, dal quartiere Montesanto.

“I Papi e la comunicazione” è invece il titolo della puntata domenicale di “A Sua Immagine”, 9 giugno, in onda in diretta alle ore 10.30 su Rai Uno. In studio con Lorena Bianchetti intervengono Massimo Bernardini, conduttore di “Tv Talk”, Fabio Zavattaro, storico vaticanista del Tg1 Rai, e Marco Aleotti, regista di “Porta a Porta” e dei primi grandi eventi con papa Giovanni Paolo II. Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, linea alla Santa Messa sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica di questa domenica viene trasmessa dalla Cattedrale di Lungro (CS), per la regia tv di Dino Cecconi e il commento Orazio Coclite . Chiude infine l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento alle ore 12.00 del Regina Coeli di Papa Francesco da in piazza San Pietro. Per rivedere le puntate di “A Sua Immagine” e per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla pagina dedicata al programma sul portale Raiplay.it oppure il sito Ceinews.it della Chiesa Cattolica Italiana.