25° Nuovi Orizzonti: Frosinone, festa e testimonianze con Chiara Amirante, Nek e Raf

Momenti di festa, animazione, testimonianze e l’intervento della fondatrice Chiara Amirante, domani, nel 25° anniversario di Nuovi Orizzonti. Una festa che si celebra in occasione della solennità della Pentecoste e momento centrale dell’anno per la comunità. Sarà proiettato anche un video-messaggio di saluto e di auguri di Papa Francesco. L’incontro si terrà nel palazzetto dello sport di Frosinone e inizierà alle 10 per terminare nel pomeriggio con la Messa presieduta dal card. Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i vescovi, assieme a mons. Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone – Veroli – Ferentino. Parteciperanno all’incontro Filippo Neviani (in arte Nek), Raffaele Riefoli (in arte Raf) e Andrea Griminelli. “Tutti i membri della famiglia Nuovi Orizzonti – molti provenienti da situazioni di disagio e oggi rinati a vita nuova – rinnoveranno i loro impegni, alcuni diranno il loro ‘sì’ per sempre e molti, per la prima volta, sceglieranno di donarsi a Dio in questo Carisma specifico a servizio della Chiesa e della società”, si legge in una nota. Durante la giornata verrà presentato il progetto “Palacielo”, una struttura che renda accessibile il percorso di guarigione interiore da ogni ferita e forma di dipendenza attraverso la Spiritherapy, un luogo che, con i suoi spazi, possa diventare un punto di riferimento per chi desidera formarsi al volontariato e per chi opera nel mondo del nonprofit: “Un luogo di incontro e scambio che rappresenti una risposta concreta all’emergenza giovanile”.