Whirlpool: domenica il card. Sepe (Napoli) tra gli operai di via Argine

Il card. Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, sarà domenica 9 giugno, tra gli operai della Whirlpool in via Argine per condividerne, nella preghiera, la sofferenza, le attese e la forte determinazione nella difesa del posto di lavoro.

Alle ore 11.30 il porporato presiederà la celebrazione eucaristica, che sarà concelebra da don Tonino Palmese, vicario episcopale per il settore Carità e Giustizia.