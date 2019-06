Welfare: Rossini (Acli), “serve un piano quadriennale per lotta contro povertà”

“È necessario adottare un piano quadriennale per la lotta contro la povertà”. Con queste parole Roberto Rossini, presidente nazionale delle Acli e portavoce nazionale dell’Alleanza contro la povertà, ha concluso il suo intervento durante il convegno organizzato all’interno del Festival dello sviluppo sostenibile, presso l’Università Cattolica di Milano. “Le misure di contrasto alla povertà devono essere durature, se sono finanziate in deficit rischiano di essere instabili”, ha sottolineato Rossini, secondo cui “non possiamo mettere in discussione il welfare ogni volta che c’è bisogno di un riequilibrio della finanza pubblica”.