Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Monito della Bce, migranti verso Lampedusa, tabaccaio uccide ladro, esercito al confine del Messico

Bce. Draghi all’Italia: “Taglio del debito sia credibile”

Monito di Draghi all’Italia dopo le richieste della Commissione europea: per ridurre il debito serve “un piano di medio termine, che però deve essere credibile”. E l’allarme sull’Italia arriva anche da Moody’s: il debito pubblico “continuerà a salire nei prossimi anni”. E l’agenzia di rating mette in guardia sui minibot: sarebbero un primo passo verso l’Italexit.

Migranti. Alarm Phone: nave verso Lampedusa con 50 a bordo recuperati ieri in mare

La nave commerciale italiana Asso 25 ha recuperato ieri 50 migranti e si starebbe dirigendo verso Lampedusa, secondo Alarm Phone. Il servizio di linea telefonica d’allarme per persone in difficoltà in mare afferma anche che i migranti avrebbero passato una notte alla deriva in acque maltesi senza che La Valletta intervenisse, seppur informata.

Tabaccaio uccide ladro nel torinese: magistrati valutano legittima difesa sparatoria

Furto con sparatoria, nella notte, a Pavone Canavese, alle porte del quartiere San Bernardo di Ivrea. Tre persone hanno tentato l’assalto ad una tabaccheria: il titolare, che abita sopra il locale, è uscito con una pistola e ha ucciso uno dei malviventi. Ascoltato in procura, nei suoi confronti non sono stati presi al momento provvedimenti. Potrebbe beneficiare della nuova legge sulla legittima difesa. Indaga la polizia.

Messico: esercito al confine per bloccare i migranti. Pronti 6mila soldati

Il Messico vuole dispiegare 6mila soldati al confine meridionale con il Guatemala per impedire ai migranti di entrare nel Paese e da lì passare negli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro degli esteri messicano Marcelo Ebrard, a Washington per cercare di impedire che gli Usa introducano dazi commerciali sulle merci messicane. Una misura necessaria, secondo Donald Trump, che punta il dito sul fallimento del governo del Messico nell’intraprendere azioni efficaci per fermare il flusso di immigrati.