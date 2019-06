Religiosi: è morto il carmelitano padre Bruno Secondin

È morto dopo una lunga malattia padre Bruno Secondin, carmelitano. Aveva 78 anni ed era stato ordinato sacerdote a 25 anni, dedicando la vita a trasmettere la Parola di Dio attraverso gli incontri di Lectio divina. È stato docente di spiritualità moderna e fondamenti di vita spirituale alla Gregoriana e viveva nella Chiesa di Santa Maria in Traspontina di Via della Conciliazione a Roma, a due passi da San Pietro. Ha scritto una trentina di libri su vari temi di spiritualità e nel 2015 ha guidato ad Ariccia gli esercizi spirituali per la Curia con Papa Francesco nel tempo di Quaresima.