Pastorale: Cop, dal 24 giugno a Torreglia (Pd) la 69ª Settimana nazionale di aggiornamento su “Parrocchia senza preti”

Sarà “Parrocchia senza preti – Dalla crisi delle vocazioni alla rinnovata ministerialità laicale” il tema della 69ª Settimana nazionale di aggiornamento pastorale che si svolgerà a Torreglia da lunedì 24 a giovedì 27 giugno per iniziativa del Centro di orientamento pastorale (Cop). L’appuntamento formativo, rivolto agli operatori pastorali delle diocesi italiane, porrà l’attenzione su alcune problematiche che interessano sempre più anche la Chiesa cattolica italiana quali il calo numerico del clero e il sempre più frequente accorpamento di parrocchie, unitamente all’affidamento delle stesse secondo il diritto canonico. Per mons. Domenico Sigalini, vescovo e presidente del Cop, “lo sconvolgimento delle parrocchie che sta avvenendo ormai in tutte le Regioni italiane – se è vero che è iniziato per la mancanza di preti, sempre più in numero non sufficiente per tutte le parrocchie italiane – rischia di essere percepito solo in funzione di una copertura del fabbisogno”. “Il Cop, soprattutto attraverso la sua rivista ‘Orientamenti pastorali’ (Edb), da più di venti anni – sottolinea il vescovo – è impegnato invece a far vedere che la scelta di accorpamento di parrocchie è per una Chiesa più missionaria, più partecipata per la corresponsabilità dei laici, e per una Chiesa in uscita, come sempre ci stimola ad essere Papa Francesco”. “Per questo – precisa mons. Sigalini – la nostra Settimana ha come sottotitolo, e quindi come intenzione globale, lo studio e la proposta di una rinnovata ministerialità laicale”.

Durante i lavori, ospitati presso il Centro di spiritualità “Villa Immacolata” e moderati da don Antonio Mastantuono, interverranno come relatori il sociologo Franco Garelli, l’ecclesiologo Giovanni Tangorra, il pastoralista Luca Bressan e don Leopoldo Voltan. I tre focus di approfondimento saranno affidati a Giovanni Villata, Assunta Steccanella e Livio Tonello. A partire dal 24 giugno, il diario delle giornate, con sintesi e video, sarà disponibile sul sito ufficiale del Cop, attraverso il quale sarà possibile condividere esperienze e opinioni.