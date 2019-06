Papa Francesco: intenzione di preghiera giugno, “preghiamo per i sacerdoti delle nostre comunità”

Un invito a pregare per i sacerdoti. Viene da Papa Francesco nel videomessaggio per l’intenzione di preghiera del mese di giugno, realizzato dalla Rete mondiale di preghiera del Papa. “Preghiamo per i sacerdoti perché, con la sobrietà e l’umiltà della loro vita, si impegnino in un’attiva solidarietà, soprattutto, verso i più poveri”, esorta il Pontefice. “Voglio chiedervi di volgere il vostro sguardo ai sacerdoti che lavorano nelle nostre comunità – afferma il Santo Padre -. Non tutti sono perfetti, ma molti si mettono in gioco fino alla fine offrendosi con umiltà e gioia”. E aggiunge: “Sono sacerdoti vicini, disposti a lavorare sodo per tutti. Rendiamo grazie per il loro esempio e la loro testimonianza”.