Fondazione Migrantes: Roma, venerdì 14 si presenta il Rim Junior 2018-2019

In un momento storico in cui la crescente ondata migratoria in Italia crea tensioni e preoccupazione è importante mostrare ai giovani l’altra faccia della medaglia dell’immigrazione nel nostro Paese: quella dell’emigrazione degli italiani che, per secoli e fino ai giorni nostri, ci ha visto protagonisti di un importante flusso migratorio in tutto il mondo. Scritto in un linguaggio semplice e accattivante, dotato di una bella veste grafica e ricche illustrazioni, il Rim (Racconto italiani nel mondo) Junior 2018-2019, promosso dalla Fondazione Migrantes, si propone proprio lo scopo di narrare ai meno giovani la storia dell’emigrazione italiana nel mondo. L’utilizzo del QR code cattura l’attenzione dei giovani appassionandoli ai contenuti aggiuntivi on line.

I percorsi didattici sono molteplici e il giovane lettore potrà avventurarsi in solitario alla scoperta della storia dell’emigrazione italiana o sotto la guida dell’insegnante insieme a tutta la classe.

Seguendo le avventure di personaggi italiani noti e poco noti i ragazzi ripercorreranno la storia del nostro Paese. Il Rim Junior 2018-2019 sarà presentato a Roma, presso la Camera dei deputati, venerdì 14 giugno, alle ore 17.

Alla presentazione interverranno, per i saluti istituzionali, la parlamentare eletta all’Estero Fucsia Fitzgerald Nissoli, il presidente della Commissione Cei per le Migrazioni e della Fondazione Migrantes, mons. Guerino Di Tora, e, in collegamento da New York, il console italiano, Francesco Genuardi, e l’osservatore della Santa Sede all’Onu. Il volume sarà presentato dalla curatrice Daniela Maniscalco e dal direttore artistico Mirko Notarangelo. Seguiranno gli interventi di Vinicio Ongini del Miur e della giornalista di Avvenire, Viviana Daloiso. Ancora, in collegamento sempre da New York, Annavaleria Guazzieri dell’Ufficio Educazione del Consolato generale d’Italia di New York e Josephine A. Maietta dell’Association of Italian American Edicators. A moderare il segretario generale dell’Istituto Cooperazione Paesi esteri, Gianni Lattanzio.