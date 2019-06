Diocesi: Perugia-Città della Pieve, mons. Salvi (vescovo ausiliare) presiede domani sera la veglia di Pentecoste in cattedrale

Mentre il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, Gualtiero Bassetti, sarà in terra marchigiana, al “Pellegrinaggio Macerata-Loreto 2019”, a cui parteciperanno anche diversi perugini ed umbri, domani sera alle 21, nella cattedrale di San Lorenzo di Perugia, il vescovo ausiliare, mons. Marco Salvi, presiederà la veglia di Pentecoste. Si tratta della prima celebrazione in cattedrale presieduta dal vescovo ausiliare dal suo arrivo in diocesi. La veglia di Pentecoste, durante la quale riceveranno la Cresima degli adulti, è da sempre particolarmente sentita dalla comunità diocesana perugino-pievese, che si radunerà “per chiedere allo Spirito Santo di ripetere i prodigi della grazia che si verificarono nella prima comunità cristiana”. A ricordarlo è mons. Salvi nell’invitare i fedeli “a partecipare a questa celebrazione, per invocare insieme il dono dello Spirito Santo affinché sostenga, illumini, ispiri, apra e renda disponibili i nostri cuori nella ricerca della volontà del Signore, per il giusto cammino della comunità diocesana”. “La Chiesa sa – sottolinea il presule – che quando due o tre sono riuniti nel nome di Cristo egli è presente, essa sa che lo Spirito Santo accende e infiamma la sua preghiera e viene in soccorso alla sua debolezza, essa sa che solo nella preghiera trova la forza, l’unione dei cuori nella carità, la pace, perché fin da principio è stata costante nella preghiera unanime con Maria, madre di Gesù”.