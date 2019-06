Diocesi: Agrigento, per “La Lunga notte delle chiese” questa sera la cattedrale sarà illuminata dalle candele

“Da quale luce mi lascio illuminare?”. Questo l’interrogativo che l’arcidiocesi di Agrigento rivolge ai fedeli che questa sera varcheranno le porte della cattedrale in occasione de “La lunga notte delle chiese”. Per l’occasione, dalle 22 alle 23.45, la cattedrale sarà eccezionalmente illuminata solo dalla luce delle candele e verrà mostrata la collocazione degli affreschi medievali, conservati nel museo diocesano, attraverso la proiezione sugli spazi originali, accompagnati dal sottofondo del liuto e del violoncello. Sono più di 150 le chiese italiane che – come la cattedrale di Agrigento – aderiscono a “La lunga notte delle chiese”. Giunta in Italia alla quinta edizione, l’iniziativa – che prende le mosse dall’omonimo format austriaco – vede la partecipazione di oltre 80 diocesi.