Ambiente: Giovannini (Asvis) all’Ue “nominare dei commissari che si occuperanno dei 17 obiettivi della Agenda 2030”

“Se pensate di togliere solo la plastica dalle vostre aziende per salvare il mondo, sbagliate”. Lo ha detto rivolto agli imprenditori presenti Enrico Giovannini, economista dell’Università Tor Vergata di Roma e fondatore della Alleanza Italia per lo sviluppo sostenibile (Asvis) durante la Conferenza internazionale in Vaticano. “Abbiamo chiuso ieri il Festival italiano di sviluppo sostenibile che ha visto la realizzazione di mille eventi in 17 giorni. La buona notizia è che le cose stanno rapidamente cambiando”, ha affermato. Anche se “non vi deve stupire che siamo al livello più alto di conflitti nel mondo. Sono piccoli e quindi i media non danno loro molta attenzione”. “Cosa succederà quando le persone si renderanno conto di non avere più futuro?”, ha chiesto l’economista. “L’Agenda 2030 è una grande opportunità ma è molto radicale. I 17 obiettivi sono un piano per cambiare il mondo. Questo è l’approccio sistemico. Richiede tantissimo lavoro, cosa che non sta succedendo a livello politico e aziendale. L’Asvis ha svolto uno studio secondo il quale il 25% degli italiani pensa che non siano importanti gli obiettivi della Agenda”. “Abbiamo provato a sviluppare una strategia per l’Unione europea. La nostra proposta è quella di nominare dei commissari che si occuperanno dei 17 obiettivi della Agenda. Questa sarebbe una rivoluzione. Se le persone vogliono dei leader, dormire bene, pensando che quello che stanno facendo sia buono per cambiare il mondo significa lavorare molto di più. L’Europa ha un grande opportunità”. La sessione pomeridiana della giornata di oggi è stata inoltre aperta dalla presentazione di un gruppo di studenti del comune di Montorio Romano (Rm) del progetto “Insieme rendiamo il mondo più bello”, promosso dal Movimento italiano genitori onlus (Moige), ispirato dalla enciclica ‘Laudato sì’, che ha coinvolto 534 scuole italiane e oltre 140mila ragazzi.