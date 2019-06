Santa Sede: Dicastero servizio sviluppo umano integrale, da lunedì 10 giugno un seminario sulla pastorale cattolica dell’aviazione civile

Da lunedì 10 a giovedì 13 giugno il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale promuove un seminario internazionale intitolato “La pastorale cattolica dell’aviazione civile e lo sviluppo umano integrale”. L’incontro, al quale hanno aderito circa 90 rappresentanti di cappellanie aeroportuali e agenti pastorali religiosi e laici (le cappellanie aeroportuali cattoliche risultano essere ad oggi 92), si terrà presso il Centro Congressi di Villa Aurelia, in via Leone XIII 459, a Roma.

“L’evento favorirà uno scambio di riflessioni ed esperienze per rafforzare una visione comune dei compiti e delle competenze degli operatori pastorali coinvolti. I principali temi saranno – spiega una nota del Dicastero – l’apostolato aeroportuale attraverso la presenza concreta di edifici adibiti a cappelle; gli aspetti di tale specifico apostolato da un punto di vista del dialogo interreligioso ed ecumenico; la tutela del lavoro per gli operatori aeroportuali; e l’accoglienza e l’assistenza ai passeggeri in condizioni di particolare vulnerabilità o povertà”.

Il primo giorno, dopo la riflessone spirituale di don Davide Lees, sacerdote della diocesi di Roma, e il discorso introduttivo del card. Peter K. A. Turkson, prefetto del Dicastero, seguirà il panel “La Chiesa in uscita: testimoniare Cristo nell’accoglienza, ascolto ed incoraggiamento di viaggiatori e personale aeroportuale”. Alle ore 12, il Santo Padre riceverà i partecipanti in udienza presso il Palazzo apostolico.

Il secondo giorno, i lavori saranno introdotti da padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia. Quindi, verranno affrontati i temi della pastorale aeroportuale da una prospettiva teologico-canonistica, del valore della presenza della cappella in aeroporto e dell’apostolato dei lavoratori aeroportuali; infine, verranno esaminate le possibili situazioni di fragilità delle persone in transito. Nel pomeriggio, una specifica sessione, organizzata da Aeroporti di Roma, sarà dedicata alle buone pratiche relative alle attività pastorali nel settore.

Mercoledì 12, dopo il discorso di mons. Bruno Marie Duffé, segretario del Dicastero, gli interventi di mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, e di mons. Brian Farrell, segretario del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, porranno l’attenzione sulle prospettive del dialogo interreligioso e ecumenico. L’assise si concluderà giovedì 13 con la Santa Messa presieduta dal card. Turkson presso l’Altare di San Giovanni Paolo II nella basilica vaticana.