Salute: Medici Cuamm, a Matera la mostra fotografica “Crossing the river” dedicata alla lotta alla mortalità materno-infantile in Africa

Inaugura venerdì 7 giugno, alle 19, a Matera la mostra fotografica “Crossing the river”, ospitata dalla Fondazione Sassi (via San Giovanni vecchio 24/27) e dedicata al tema della lotta alla mortalità materno-infantile in Africa. In occasione dell’inaugurazione, le autrici Emanuela Zuccalà (giornalista) e Valeria Scrilatti (fotografa) accompagneranno i partecipanti alla scoperta della mostra, in una visita guidata gratuita.

Il progetto multimediale “Crossing the river” racconta la storia di Betty, Flaviour, Halima e Natalia: quattro donne africane che non si conoscono, eppure combattono una battaglia comune, per il diritto alla salute. Ogni anno, nel mondo, 303mila donne perdono la vita per complicazioni legate alla gravidanza e al parto e per altri 10 milioni diventare madre significa trascinarsi malattie e infezioni per tutta la vita. L’Africa sub-Sahariana, da sola, pesa per il 66%. Qui, per una donna, un evento naturale come la maternità può trasformarsi in un’avventura imprevedibile, come attraversare un fiume ignoto.

Betty, Flaviour, Halima e Natalia sono professioniste della sanità in Uganda, Sierra Leone, Nigeria e Mozambico, nazioni con pessimi indicatori di salute femminile. Lavorano all’interno del sistema sanitario locale, insieme a organizzazioni come Medici con l’Africa Cuamm, per promuove lo sviluppo autonomo di strutture e competenze, coinvolgendo le comunità e le istituzioni locali. Si prendono cura delle donne: la mostra racconta il loro lavoro quotidiano.

La mostra fotografica è realizzata da Medici con l’Africa Cuamm in collaborazione con Zona e sarà ospitata dal 7 al 19 giugno negli spazi della Fondazione Sassi (via San Giovanni vecchio 24/27). È possibile visitare la mostra tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; l’ingresso è gratuito.