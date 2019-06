Integrazione: 5.000 persone in 25 città italiane alla “Tavolata senza muri”. A Roma in via della Conciliazione

Saranno oltre 5000 persone, 1000 volontari, 37 associazioni nazionali ed internazionali, che parteciperanno sabato 15 giugno alle 12 in 25 città e località italiane, tra cui via della Conciliazione a Roma, alla Tavolata italiana senza muri. Un’iniziativa promossa da Focsiv – Volontari nel mondo in collaborazione con il Municipio I Centro storico d’intesa con Masci – Movimento adulti scout cattolici italiani con il patrocinio di Anci e dell’Uncem – Unione nazionale comuni comunità enti montani, con il contributo del Progetto Volti delle Migrazioni cofinanziato dall’Unione europea e come media partner Avvenire. A Roma la Tavolata sarà imbandita in via della Conciliazione, tra via Traspontina e via Rusticucci come lo scorso 20 ottobre, un lungo tavolo di 270 metri per ospitare 1300 persone, abitanti e non nella città eterna. L’iniziativa romana è stata resa possibile anche grazie al sostegno della John Cabot University, dal lavoro delle architette Anna Bettino e Stella Sciarrone, della Denny Kaye, Coldiretti Lazio, Acli Roma, Roma Scout Center. Si consumerà un pasto frugale offerto dalle organizzazioni, condividendo un pensiero comune: “che la città come il resto di Italia condivide, integra, include, mescola culture, tradizioni, lingue, storie e cibi nessuno escluso”. La Tavolata italiana senza muri si svolge nella stessa giornata in 25 città e località italiane, con le stesse modalità organizzative, con l’ausilio dei volontari, molti del Masci e dell’Agesci, ed un obiettivo comune: “quello di sensibilizzare l’opinione pubblica che non tutti i cittadini sono dalla parte dell’esclusione, ma anzi molti sono a favore del dialogo e della solidarietà con chi ha di meno e con chi cerca lontano dalla sua patria una possibilità di vita migliore. Tutti, insieme intorno ad un tavolo, in un luogo simbolo,con un gesto altamente simbolico: la condivisione del medesimo cibo”.