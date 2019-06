Informazione: su Vatican News/Radio Vaticana dall’8 giugno arrivano il notiziario e una trasmissione in latino

Al via sabato 8 giugno sulle frequenze di Radio Vaticana “Hebdomada Papae, notitiae vaticanae latine redditae” (La settimana del Papa, notiziario vaticano in lingua latina), nuovo spazio informativo settimanale in latino sull’attività del Papa e della Santa Sede. L’iniziativa nasce dalla collaborazione delle redazioni di Radio Vaticana–Vatican News con l’Ufficio Lettere Latine, struttura della Segreteria di Stato che si occupa di tradurre e di scrivere in latino i documenti ufficiali del Papa, compresi i tweet dell’account @Pontifex_ln. Il nuovo notiziario radiofonico, della durata di 5 minuti, curato da Alessandro De Carolis, andrà in onda ogni sabato sui canali della Radio Vaticana (in lingua italiana su Radio Vaticana Italia alle ore 12.32 e in replica domenica alle 17.30) e verrà diffuso anche in formato podcast attraverso il portale informativo plurilingue Vatican News accompagnato da un articolo contenente la traduzione dei testi. “Con questo nuovo appuntamento settimanale vogliamo far rivivere anche nelle news la lingua ufficiale della Chiesa cattolica che già quotidianamente risuona dalle frequenze di Radio Vaticana durante la messa trasmessa alla mattina”, spiega il direttore editoriale Andrea Tornielli. “Sarà un vero e proprio radiogiornale – aggiunge – con servizi e notizie. Non lo abbiamo pensato come uno sguardo nostalgico al passato, ma come una sfida verso il futuro”. “Daremo un aiuto per quanto riguarda la preparazione dei testi in latino”, afferma il responsabile dell’Ufficio delle Lettere Latine, mons. Waldemar Turek. “Abbiamo accolto positivamente il progetto”prosegue osservando l’esistenza di “un certo interesse per il latino di oggi sia per quello scritto che per quello parlato”. “Sarà – aggiunge – un’occasione per i giovani e per le persone adulte di poter avere un contatto diretto con la materia”. Al notiziario radiofonico sarà associata, subito dopo, su Radio Vaticana Italia, “Anima Latina, Radio colloquia”, trasmissione dedicata alla riscoperta del valore e della bellezza della lingua latina, curata e condotta da Fabio Colagrande. Disponibile in podcast su Vatican News, ruoterà attorno alle incursioni al microfono di mons. Turek e dei suoi colleghi i quali terranno delle micro-lezioni di teoria e prassi per rinfrescare il latino scolastico e soprattutto per far conoscere i neologismi latini coniati per i tweet di Papa Francesco. Si parlerà delle traduzioni di termini moderni per l’account papale, dei modi di dire latini utilizzati nel gergo ecclesiale e di modi di dire impiegati quotidianamente come deficit, referendum, ictus, monitor, media, gratis, curriculum.