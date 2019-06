Germania: a Pentecoste annuale colletta di Renovabis per le popolazioni dell’Europa orientale

In occasione della prossima domenica di Pentecoste (9 giugno), in tutte le parrocchie della Germania si terrà l’annuale colletta destinata alle iniziative di Renovabis, l’organizzazione di solidarietà dei cattolici tedeschi con i popoli dell’Europa centrale e orientale: quest’anno la Pfingstaktion (azione di Pentecoste) ha il motto “Imparare è vita – Lavoro educativo nell’Europa dell’Est”. In un appello per la raccolta, la Conferenza episcopale tedesca (Dbk) ricorda la difficile situazione di vita delle popolazione negli ex Stati comunisti dell’Europa orientale. “Molte persone nei Paesi dell’Europa centrale e orientale vedono poche possibilità per il loro futuro. Le attività educative di ogni tipo contribuiscono alla loro capacità di plasmare attivamente le loro vite e di cambiare in meglio la società”, hanno scritto i vescovi nell’appello per la colletta. Per i vescovi l’apprendimento aiuta ad allargare i propri orizzonti e ad aprire il cuore a nuove idee: e ciò accade non solo a scuola, ma per tutta la vita. In questo contesto, i progetti di Renovabis in materia di istruzione sono particolarmente importanti. Questi iniziano già con la promozione e la costruzione di scuole materne che vengono sostenute economicamente. L’attenzione si concentra sull’ulteriore sviluppo del sistema scolastico cattolico e sul miglioramento delle opportunità di formazione professionale continua. Con le collette annuali Renovabis supporta anche le formazioni catechetiche, il lavoro giovanile nella chiesa e l’educazione degli adulti.