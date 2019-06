Diocesi: Prato, sabato “Armonie di fede” al museo dell’Opera del duomo

“Armonie di fede” è il titolo scelto per il percorso attraverso alcune fonti documentarie della storia musicale di Prato. L’appuntamento è per sabato prossimo, alle 15.50, nel museo dell’Opera del duomo di Prato. Nello spazio delle “Volte” saranno presentati e illustrati dal direttore del museo Claudio Cerretelli due preziosi corali miniati della Chiesa pratese: uno tardo duecentesco e un graduale, realizzato per la Pieve pratese – poi cattedrale – nel Quattrocento, e completato dalle miniature di Attavante Attavanti nel 1501. Don Romano Faldi parlerà poi del Gregoriano, antico genere musicale vocale, facendo eseguire dal Gruppo corale di S. Maria a Colonica uno dei brani gregoriani riportati nel codice più antico, insieme ad altri brani gregoriani, ad antiche laude monodiche (una del pratese beato Ugo Panziera) e a mottetti degli albori polifonici. Alle 17 i visitatori si recheranno all’Archivio diocesano, dove lo storico Filippo Tosciri illustrerà un’esposizione di documenti del fondo della Cappella musicale del duomo, centrata in particolare sulla musica composta dai maestri di cappella del Sette-Ottocento. L’incontro è promosso dall’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici della diocesi, insieme all’archivio storico diocesano e al museo dell’Opera del duomo e si inserisce nella serie di iniziative “Aperti al Mab (musei, archivi, biblioteche ecclesiastiche)”, promosse dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Cei.