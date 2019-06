Diocesi: Milano, nella parrocchia di Sant’Eustorgio il 30° seminario internazionale delle cellule parrocchiali di evangelizzazione

È tutto pronto nella parrocchia di Sant’Eustorgio a Milano per la 30ª edizione del seminario internazionale sul sistema delle cellule parrocchiali di evangelizzazione (Cpe). “Da 30 anni – afferma don Pi.Gi. Perini, che nel 1989 ha portato nella parrocchia le Cpe – il Signore ci dona di vivere questa esperienza, per mezzo della quale molte comunità parrocchiali, sparse in numerose nazioni del mondo, si sono arricchite di tante persone che hanno potuto sperimentare la gioia di sentirsi amati da Dio grazie alla vicinanza dei fratelli, così da poter testimoniare la bellezza dell’aver incontrato il Signore”. Il seminario prenderà il via alle 11 di giovedì 13 giugno, per concludersi con un momento di festa domenica 16 giugno. Diversi i momenti che scandiranno le varie giornate, a partire dalle messe delle 18.30 di giovedì 13 in inglese e delle 17.30 di venerdì 14 in italiano, giornata che terminerà con la visita alle cellule, per vedere de visu che cosa sono e come vivono. Sabato 15 giugno la liturgia delle 12 sarà presieduta da mons. Rino Fisichella, presidente Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Sempre sabato alle 21 concerto vocale e strumentale. Nel corso dei tre giorni di preghiera è prevista una sorpresa per i seminaristi e non solo: la consegna del primo di 12 libretti che hanno come ambizioso obiettivo quello di suggerire un percorso di formazione alle parrocchie che desiderino diventare “missionarie”.