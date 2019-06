Diocesi: Acireale, domenica la Giornata pro-Seminario. Mons. Raspanti, “la santità passa attraverso la sceltà di ciò che è vero, buono e giusto”

“Il dono dello Spirito, che si rinnova con la celebrazione della Pentecoste, vivifica l’esistenza della Chiesa impegnata nell’annuncio del Vangelo di Cristo. La forza dello Spirito Santo si manifesta in modo più chiaro quando ci apriamo all’ascolto della Parola perché sia essa a guidare le nostre scelte, personali e comunitarie. È questa la sapienza del discernimento, che nel dialogo con Dio ci svela la nostra vocazione, come vero adempimento della volontà di Dio su di noi”. Lo scrive mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, nel messaggio per la Giornata pro-Seminario, che la comunità diocesana celebra nella solennità di Pentecoste, domenica 9 giugno.

Il tema di questa Giornata pro-Seminario, spiega il presule, è contenuto nell’esortazione apostolica “Gaudete et exsultate” di Papa Francesco: “Ogni uomo è oggetto dell’amore di Dio, il quale ‘vuole che tutti gli uomini siano salvati’ (1Tm 2, 4); ciò si realizza vivendo la santità. Una santità che è universale, cioè possibile per tutti gli uomini e in tutti gli stati di vita, e che concretamente passa attraverso la scelta di ciò che è vero, buono e giusto. Anche coloro che fanno discernimento per una scelta di consacrazione, come possono essere i nostri seminaristi, vivono il loro cammino dentro questo orizzonte. La metafora della vite e dei tralci chiarisce che nessun tralcio può portare frutto se non rimane nella vite e, dunque, in una profonda relazione con il Signore. Guardare, in questa giornata, al Seminario significa dare valore a questo modo cristiano di interpretare la vita”.

Il vescovo, infine, invita a sostenere “il Seminario con la nostra attenzione, con l’affetto e con il sostegno economico, chiedendo al Signore una rinnovata effusione del suo Spirito affinché ancora tanti altri giovani possano dire il proprio ‘sì’ e ciascuno trovi la via della santificazione personale”.