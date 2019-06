Croazia: a Zagabria la seconda Conferenza europea formazione e prevenzione “Potere come servizio”

Si terrà a Zagabria (Croazia) dal 19 al 22 settembre prossimi la seconda Conferenza europea formazione e prevenzione “Potere come servizio”. La prima conferenza – “Formazione del clero e prevenzione degli abusi sui minori” – si era svolta a Firenze nel marzo 2017.

La conferenza, che si rivolge a formatori/formatrici (rettori, vicerettori, direttori spirituali), psicologi e specialisti che lavorano nei Seminari maggiori e minori e Case di formazione degli ordini e congregazioni religiose maschili e femminili in Europa, vuole approfondire le cause dell’abuso di potere nella chiesa e riflettere su come promuovere uno spirito di autorità vissuto come servizio gioioso.

“Questa Seconda conferenza europea sulla formazione e prevenzione segue le iniziative della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, a favore della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili – scrive nella lettera di benvenuto monsignor Želimir Puljić, arcivescovo di Zara e presidente della Conferenza episcopale croata -. Essa è un segno del grande impegno profuso dalla Chiesa universale per sradicare la piaga degli abusi sui minori, che purtroppo ha colpito anche il mondo ecclesiale”.

Il programma della conferenza con relazioni, workshop, documenti ed altri contenuti è disponibile a questo link.

Per registrazioni e iscrizioni: http://www.unicath.hr/formationzagreb2019-it/registrazione

Le lingue ufficiali sono l’inglese, l’italiano e croato con interpretazione simultanea.