Percorsi di vita: Vatican News, da oggi la rubrica “La storia”. Nella prima puntata due giovani francesi in viaggio alla ricerca di Dio

Ha debuttato oggi su Vatican News la rubrica “La storia”, che propone il racconto di percorsi di vita significativi che spesso sono lontani dai riflettori. “Una narrazione originale e multimediale, che – spiega una nota – si avvale dell’impiego di foto, video e testi realizzati in giro per il mondo dalle 34 redazioni linguistiche che lavorano al portale informativo della Santa Sede”.

La prima puntata racconta di Guillemette e Camille, due ragazze francesi che hanno camminato più di 7 mesi, da Parigi a Gerusalemme, per un pellegrinaggio alla ricerca di Dio cominciato il 10 settembre 2018. “È stata una scelta ragionata”, hanno detto al giornalista Jean Charles Putzolu che le ha incontrate in Terra Santa. “Volevamo spogliarci di tutto per rimetterci unicamente alla volontà di Dio, perché è Lui che ha fatto questo cammino”.

Il percorso, compiuto senza neanche un euro in tasca, ha portato alla scoperta di sé e degli altri grazie agli incontri inaspettati con tanta gente. Particolarmente eloquente il legame instaurato con Pierre, un serbo di 80 anni: “Ci ha offerto un letto singolo”, ha spiegato Camille: “L’indomani al risveglio ci siamo accorte che aveva dormito sul divano e ci aveva lasciato il suo letto. Non so se io sarei stata capace di fare la stessa cosa”.

Nelle loro 248 notti di pellegrinaggio, le due ragazze non sono restate mai senza un tetto trovando accoglienza nelle chiese cattoliche, in quelle ortodosse e nei villaggi musulmani. Hanno attraversato Francia, Italia, Svizzera, Serbia, Bulgaria, Grecia e Turchia. Il loro obiettivo era di arrivare a Gerusalemme da Est. E per farlo hanno girato intorno alla città passando per Betlemme. Sono giunte alla meta il 19 aprile 2019, dopo aver percorso 5.000 chilometri a piedi.