Papa Francesco: telegramma di cordoglio per la morte del card. Elio Sgreccia

“Ho appreso la notizia della dipartita di suo zio, il caro cardinale Elio Sgreccia, e desidero esprimere sentimenti di cordoglio a lei, agli altri familiari, come pure agli estimatori del compianto porporato”. Così Papa Francesco nel telegramma di cordoglio inviato alla professoressa Palma Sgreccia a seguito della morte avvenuta questa mattina del card. Elio Sgreccia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita, alla vigilia del compimento dei 91 anni.

“Ricordo con animo grato il suo generoso servizio alla Chiesa, specialmente la preziosa e solerte opera in difesa del fondamentale valore della vita umana, mediante una capillare azione di studio, di formazione e di evangelizzazione”, l’omaggio di Francesco: “Innalzo fervide preghiere di suffragio perché il Signore, auspice la Vergine Maria, accolga così zelante servitore del Vangelo nel gaudio e nella pace eterna, ed invio la benedizione apostolica a quanti condividono il dolore per la sua scomparsa”.