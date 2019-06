Morte card. Sgreccia: Ramonda (Apg23), “dono per tutta la Chiesa”

“Tutta la Comunità Papa Giovanni XXIII si raccoglie in una preghiera di ringraziamento per la nascita al Cielo del card. Elio Sgreccia. Il suo insegnamento sulla bioetica e il suo sì alla vita è stato un dono per la Chiesa”. Questo è il commento di Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg23), in merito alla morte del porporato, oggi a Roma, alla vigilia del suo 91° compleannoroma.

“La Comunità è poi particolarmente grata al cardinale in quanto ci ha donato le sue case natali di Arcevia (An) nelle Marche, dove adesso vivono due case famiglia in cui sono accolti bambini, disabili e quanti necessitano di una famiglia per iniziare una nuova vita”.