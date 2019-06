Migranti: Sea-Watch, “gommone in avaria con 80 persone a bordo, alta probabilità di morti annegati”

Ennesimo allarme nel Mediterraneo: l’Ong Sea Watch segnala che l’aereo Colibrì della Ong francese “Pilotes volontaires”, con la quale collaborano, ha avvistato un gommone sgonfio con almeno 80 persone al largo delle coste libiche. Ci sono già persone in acqua e “alta probabilità di dispersi e morti annegati”. Sul posto due mercantili e la Guardia costiera libica.

🔴NAUFRAGIO IN CORSO

Gommone in avaria con almeno 80 persone avvistato da #Colibrì a ca. 52 miglia N di Garabulli.

Molte persone in acqua, alta probabilità di dispersi e morti annegati.

Lanciato MayDay Relay: rispondono 2 mercantili e Guardia Costiera Libica, che è ora sul posto. https://t.co/woVR3iXJqd

— Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) June 5, 2019