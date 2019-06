Educazione: De Palo (Forum), “se sai costruire la pace in una famiglia numerosa lo sai fare anche fuori”

Una specie in via di estinzione. Così si potrebbe definire la famiglia numerosa in Italia. Se negli anni ’60 erano 3 milioni le coppie con almeno 4 figli, oggi sono 128mila. Se ne è parlato durante la presentazione del libro “Educazione orizzontale. Il mestiere delle sorelle e dei fratelli nelle famiglie numerose”, edito da Toscana oggi e a cura di Francesco Belletti, Raffaella e Giuseppe Butturini. “Non si fanno più figli perché abbiamo fatto una narrazione della famiglia triste e angosciante. Ma ho scoperto sulla mia pelle che non c’è niente di più bello”, ha detto Gianluigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari. “Vedo gli effetti della educazione orizzontale nella mia famiglia con 5 figli di cui l’ultimo affetto da sindrome di Down. Ma anche educazione particolare – ha precisato – dove i più grandi apprendono dal più piccolo piccolo disabile che è divenuto il comun denominatore che mette d’accordo tutti “. “La cosa bella è che tutto si apprende in famiglia perché ognuno ha la propria caratteristica. In famiglia ho appreso cosa è la pace. Se la sai costruire in una famiglia numerosa lo sai fare anche fuori, nel Forum delle associazioni familiari come nella Cei”.